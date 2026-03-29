現地時間３月28日、日本代表がハムデン・パークでスコットランド代表に１−０と勝利。立ち上がりは相手の勢いに押し込まれる場面もあったが、徐々にペースを掴むと終盤の84分に途中出場の伊東純也が決めた決勝弾で白星を掴んだ。しかし、個人に目を向けると「全然良くなかった」と反省していた選手もいた。３-４-２-１システムのシャドーでスタメン出場した佐野航大だ。前半途中からボールに絡む回数が多く、それなりにフィ