札幌・手稲警察署は2026年3月28日、札幌市手稲区手稲富丘付近で、クマのような動物の目撃情報が寄せられたと発表しました。警察によりますと、28日午後2時すぎ、札幌市手稲区手稲富丘で、「自宅から7歳の男の子がクマのような動物を目撃した」と、男の子の父親から警察に通報があったということです。男の子が目撃したのは体長1メートルほどのクマのような動物で、山のほうに戻っていったということです。警察が現場付近を確