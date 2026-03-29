北海道・岩見沢警察署は2026年3月28日、窃盗の疑いで岩見沢市に住む無職の女（64）を逮捕しました。女は28日午前10時半ごろ、岩見沢市内のスーパーで、コメやカット野菜、卵、菓子類など9点（販売価格合計4272円）を盗んだ疑いが持たれています。同日午前10時半前、従業員から「前にも万引きした人が来店している」と警察に通報がありました。この店の警備員が女が会計をせずに店を出たところを現行犯逮捕したというこ