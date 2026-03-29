2026年3月29日、北海道・名寄警察署は保護責任者遺棄の疑いで名寄市の医療事務の女（31）を逮捕したと発表しました。女は2026年3月28日、午後6時半前から午後7時半すぎまでの間、名寄市内のパチンコ店駐車場に停車中の自身の車に、未就学児の息子を置き去りにした疑いが持たれています。警察によりますと、28日午後7時半前、目撃者が車内で泣いている子どもを発見し、従業員に伝えたということです。その後、従業員から「2～