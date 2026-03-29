改良型ミサイル用の大出力エンジンの地上燃焼実験を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（右）（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは29日、金正恩朝鮮労働党総書記が大陸間弾道ミサイル（ICBM）用の大出力エンジンの地上燃焼実験を視察したと報じた。軍需部門やミサイル開発の担当幹部らが同行。改良型のエンジンで昨年9月の燃焼実験より最大出力が増した。エンジンが炎を噴射する写真も公開した。エンジン