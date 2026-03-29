人工衛星画像には、サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地で発生した火災から立ち上る煙が写っている/Landsat-9 image courtesy of the U.S. Geological Survey（CNN）サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地から煙が立ち上る様子が人工衛星画像で確認された。米当局者によると、この施設に対するイランの攻撃では米軍要員少なくとも10人が負傷したとされる。別の米当局者によると、死亡した要員はいないが、少なくとも