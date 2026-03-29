阪神の岡田彰布オーナー付顧問が２９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。日本人メジャーリーガーで期待する選手に元巨人の主砲の名前を挙げた。日本人メジャーリーガーの話題となり、期待される選手を問われた岡田顧問は「岡本選手ですね」とキッパリ。その理由について「右バッターなんで。鈴木はいますけど、右バッターがいい結果残してない」と説明し、開幕戦の活躍を見て「最後の打席ライト打ってましたけど、ああ