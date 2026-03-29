前阪神監督の岡田彰布氏が２９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、２８日の「パ・リーグ」でソフトバンクが６―４で日本ハムを破り２連勝を飾ったことを報じた。岡田氏は、日本ハムを「優勝候補にしてるんですけど」と明かした。新庄剛志監督を「現役も一緒にやったんですけど」とし「思ってる以上にね、野球、勉強してますね」と評価した。さらに毎年、新庄監督と対談している