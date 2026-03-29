◆米大リーグブルージェイズ８ｘ−７アスレチックス＝延長１１回＝（２８日・カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）前日の開幕戦で、岡本和真内野手がメジャー初ヒットを挙げたブルージェイズは、第２戦で新たなルーキーが初勝利を挙げた。２５歳ながらルーキーのスペンサー・マイルズ投手が、延長１１回にメジャー初登板。１回を投げて無安打１奪三振１四球無失点で切り抜けた後、クレメントがサヨナラ打を放ち、勝利投手と