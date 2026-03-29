◆米大リーグジャイアンツ―ヤンキース（２８日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が、敵地のジャイアンツ戦に「２番・右翼」で先発出場し、２試合連続アーチを放った。前日に開幕８打席目で初アーチを放つと、この日は５回２死無走者で飛びだした。相手２番手の左腕・ブルッキーが投げた１ストライク後の２球目、内角高めのカッターを打ち砕いた。打球は３３