日本代表は２８日、スコットランド戦（英グラスゴー）に１―０で勝利し、韓国代表は同日のコートジボワール戦（英ロンドン近郊）に０―４と完敗した。日韓両代表の明暗が分かれた日となってしまった中、韓国メディア「スポーツ韓国」は国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングを踏まえ、こんな見方を示した。「２２位の韓国と３５位のコートジボワール、１９位の日本と３８位のスコットランドは、似たような戦力差を持っている