◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ダイヤモンドバックスはＷＢＣベネズエラ代表で決勝の米国戦での先発したロドリゲスが先発。世界一となった左腕から開幕３戦目で今季初アーチ