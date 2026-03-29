赤ちゃんの興味を引きつけるねんねの時期の遊び「蝶のモビール」の作り方 蝶のモビール 推奨年齢2・3ヵ月～あそび制作 ちゃみ 色に濃淡があり、奥行きがあるモビールなので、見る力が少し育ってきた頃におすすめ。グラデーションの色合いが、赤ちゃんの興味を引きつけます。 この力が伸びる！ 高低差と奥行きがあるモビールのため、子どもの「見る力」をしっかりと育めます。色が