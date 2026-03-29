一時金でもらうと一部が非課税になる！？退職金の受け取り方法で一時金の方がお得な場合とは 一時金でもらうと一部が非課税 一時金の方がお得の場合もある 退職金の受け取り方法は所属している会社の退職金規定によって異なります。 「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」「前払」など、さまざまな受け取り方法がありますが、年金での受け取りと一時金での受け取りを比べた場合、所得税や住民税の課税対象となる可能性が高