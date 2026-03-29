肩が不調の場合、原因は肩そのものではなく上下の部位にある？ チェック＆トレーニングの新発想！ 肩に過度の負担がかかるのは？ 肩の痛みの「要因」は肩の上下の部位にある 肩への過度な負担がかかるケースを考えてみます。まずは一般的に多い誤解についてですが、上肢とは鎖骨から先を指します（画像１）。ところが多くの方は上肢とは上腕骨から先のこと（画像２）だと認識しています。そのため腕を挙げようとし