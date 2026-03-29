思春期で友達との違いが気になる時はどうする？ 体や心の成長で悩んだ時の対処法 比べたくないのに気になる、友達との違い 「あいつはもう、陰毛が生えているのに、自分はまだ……」と不安になったり、逆に「まわりはまだなのに、自分だけ陰毛が生えた」と恥ずかしくなったり。体の成長の早い・遅いだけでなく、「みんなのノリに、ついていけないんだよな」など、友達との関係や自分の性格について悩むこともあるかもしれませ