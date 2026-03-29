5つに分けられる敬語の種類と使い方 5つに分けられる基本的な敬語 5つの敬語と使い方 2007年の「敬語の指針」 (文化庁文化審議会)によれば、敬語は5分類になります。 ●尊敬語 敬意を表したい相手やその人の動作・状態、話題に登場する人物を高めるときに使います。 対象となるのは、主に上司や社長、社外の人、年長者など、肩書や年齢に自分とは差がある人です。 ●謙譲語I 自分側から相手側または第三者に向かう行為