経済とは体内の仕組み「循環」と一緒！？お金が循環しないとどうなる？ お金の流れは人間の血液と同じように重要 「お金」は経済の「血液」によくたとえられます。 人の体内では血液が循環し、酸素や栄養を細胞の隅々に供給します。同様に社会の中では「お金」が回ることで人々の暮らしも成り立たせています。 日本はバブル崩壊(1990年)以降の不良債権処理の過程で、次第に「お金」の目詰まりを起こします。バブルの後遺症は具