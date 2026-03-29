ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の公式インスタグラムが29日までに更新され、豫風瑠乃（よふう・るの＝18）が高校を卒業したと報告した。.「高校、卒業しました！」と書き出し、校舎を前にブレザー、チェックのミニスカート、ニーハイソックスに革靴姿の豫風がポーズを決めるショットをアップ。「3年間、沢山の方に支えていただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。ほんとにありがとう人