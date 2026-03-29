今月限りで日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）が29日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にラスト出演。4月からフリーアナウンサーとして活動していくことを明かした。また、番組内での演出に不満をもらす場面もあった。この日、番組内でロバート・秋山竜次、アルコ＆ピース平子祐希による人気ユニット「体格ブラザーズ」と、フリーアナウンサー上重聡とのロケ企画に登場。今後は