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ミネソタ・ティンバーウルブズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年3月29日（日）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 87 - 109 デトロイト・ピストンズ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対デトロイト・ピストンズがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズ