瑞起は3月26日、次世代AI処理に特化したモバイルPC「Vividnode Mobile AI」を発表した。近日、クラウドファンディングサイト「kibidango」で支援プロジェクトが開始する。●PC・外付けAIエンジン・AIサーバーの3通りで使える ローカルAIデビューにおすすめ新製品は、高性能AI処理能力と持ち運びやすさを両立し、ユーザーが自分専用のAI環境をいつでもどこでも活用できる、ポータブル・デスクトップPC。モニターとキーボードを