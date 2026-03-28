「アンテプリマ（ANTEPRIMA）」が、バッグライン「アンテプリマ／ワイヤーバッグ（ANTEPRIMA／WIREBAG）」のポップアップを伊勢丹新宿店で開催する。期間は4月15日から21日まで。【画像をもっと見る】ポップアップでは、現代美術家の岩崎貴宏の作品からインスパイアされたバッグをはじめとする2026年春夏コレクションを中心に、さまざまなビジューデザインの新作ワイヤーバッグを初披露。2026年春夏コレクションからは、普段伊