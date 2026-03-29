札幌・中央警察署は2026年3月28日、暴行の疑いで札幌市南区の大学生の男（21）を現行犯逮捕しました。男は28日午前10時前、札幌市中央区南5条西5丁目の路上で、面識のない20代女性に声をかけて抱きつく暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、被害にあった女性は友人の女性と2人で歩いていて、この友人の女性が近くにいた交際相手の男性に連絡。この男性が現場にかけつけ男を取り押さえたということです。調べに対し