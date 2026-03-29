イエメンの親イラン組織フーシ派がイスラエルへの攻撃を継続すると宣言するなか、イスラエル軍の報道官は28日、先月イランへの攻撃を開始して以降、「フーシ派がこれに加わると想定して準備をしていた」などと述べました。イスラエルメディアによりますと、イスラエル軍はすでに、フーシ派に対する攻撃許可を承認されていて、今後、報復攻撃を行う可能性が高いということです。