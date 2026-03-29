立命館アジア太平洋大（ＡＰＵ、大分県別府市）が入管難民法に基づく届け出を怠り、留学生の在留資格取得の手続きが簡素化される「適正校」から除外された問題で、ＡＰＵは２８日、「新入生や在校生に多大な心配と負担を発生させてしまったことは、学長として痛恨の極みであり、深く反省している」との米山裕学長のコメントをウェブサイトに掲載した。コメントでは「本学にとって留学生の受け入れと教育は存立意義そのもの。ガ