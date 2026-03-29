2.5次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ - True & Lip Prod.STPR MUSIC」が27日、初のオリジナル曲「LIPTOLIP」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルで公開。また28日の神奈川・Kアリーナ横浜でのSTPRの大型フェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」で初ステージを踏んで、同曲を初披露した。同曲は、とぅるりぷのグループ名に由来する「