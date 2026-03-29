米国とイスラエルによるイラン攻撃の開始から２８日で１か月となった。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長引いてエネルギー供給が不安定化する中、国内各地で燃料を節約する動きが出てきた。日本有数のシラスの水揚げ量を誇る静岡県の用宗（もちむね）漁港。２１日に今シーズンの漁が解禁されたばかりだが、２７日に出漁した漁船は全体の半数の約３０隻にとどまった。地元漁協はこの日から、所属漁船を２組に分けて交互に出漁す