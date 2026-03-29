【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は28日、ロシアのタス通信と報道部門で協力することに合意し、両通信社の社長が平壌で合意書に署名した。朝鮮中央通信が29日報じた。タス通信が28日に社長率いる代表団を平壌に派遣していた。ロシアはウクライナへの侵攻後、北朝鮮と多様な分野で協力を深めている。