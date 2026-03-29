グラビアアイドルの橋本梨菜（31）が29日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。白いブラトップ＆赤パンツの“美腹筋”ショットを公開した。「昨日のトレ」とつづり、ピンクのヘッドホン、白いのブラトップ＆赤いパンツ姿の写真をアップした。橋本の公式プロフィルは、身長1メートル58、3サイズは、B・88、W・58、H・85。足のサイズは24センチ。黒すぎるグラビアアイドルとしてグラビア・バラエティ番組などで活躍中