野球解説者の張本勲氏がが２９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、２７日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」開幕戦で巨人の竹丸和幸投手が阪神からプロ初勝利を挙げたことを報じた。張本氏は竹丸を「いいピッチャーが出てくれましたね」と絶賛し「今、日本プロ野球。ピッチャーが非常に不利な状況で投げてるんですよ。人工芝、それで球が飛ぶ…しかも、ホームランが出るように、球場を狭く