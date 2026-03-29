連載「ベースボールの現在地」WBC出場全チームを扱う米国のコンテンツクリエーター「THE ANSWER」では、ベネズエラの優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開してきた。国際大会は普段自国のリーグしか見ない人たちに新たな発見をもたらすチャンス。「米国以外の野球は何も知りませんでした」という米国人が、WBC出場全チームを扱うコ