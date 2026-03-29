前阪神監督の岡田彰布氏が２９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、２８日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で阪神が２―０で巨人を破り今季初勝利を飾ったことを報じた。岡田氏は、２試合を終えた阪神について「まだね、ちょっと調子が出ない選手いますけど、１勝１敗…いいんじゃないですかね、そんぐらいで」と指摘した。さらに「１４３試合長いんで開幕ですけど、一喜一憂しないでト