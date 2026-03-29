◆サッカー国際親善試合日本 1―0 スコットランド（28日、英グラスゴー・ハムデンパーク）FIFAランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１−０で競り勝った。堅守とフィジカルを誇る相手に対し、若手アタッカー陣の先発起用や、交代枠10人を使う初の試みを経て勝利。北中米W杯に向け、森保ジャパンが投じた「最新策」を、日本代表担当の金川誉記者が読み解く。＊＊＊春の訪れがいまだ遠いグラスゴー