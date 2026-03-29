【大人気連載プレイバック】#66【前回を読む】“裏拳”の名手だった古葉竹識さんミスをした僕の一瞬のスキを狙ってみぞおちに…■長嶋清幸氏による「ツッパリ野球人生」（第18回=2008年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮