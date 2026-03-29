「日本で初めての女性×××」が主人公のNHK連続テレビ小説は当たる。女性初の飛行パイロットの「雲のじゅうたん」、女性新聞記者の草分け「はね駒」、女性落語家のはしり「ちりとてちん」、明治の女性実業家「あさが来た」、そして大好評だった「虎に翼」も女性で初めての弁護士・裁判官をモチーフにしたドラマだった。【写真】森田望智は苦節15年の苦労人 “ワキ毛の女王”経てブレーク…アラサーで「朝ドラ女優」抜擢のワケ3