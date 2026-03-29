コートジボワール代表監督が「攻撃的な姿勢を崩さないチーム」と評価した韓国代表は現地時間3月29日、イギリスのミルトン・ケインズで行われた国際親善試合でアフリカの強豪コートジボワール代表と対戦し、0-4で完敗を喫した。2026年最初のAマッチで厳しい結果となったが、対戦相手のエメルス・ファエ監督は、試合後のインタビューで韓国のパフォーマンスと言及したと、韓国メディア「Xports News」が報じている。試合は前後半