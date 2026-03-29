青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）は28日、李在明（イ・ジェミョン）大統領の哨戒艦関連発言に対し「南北関係の冷酷な現実に対する遺憾を表現したもの」と明らかにした。青瓦台関係者はこの日メディア公示を通じこのように説明しながら「政府は英雄の犠牲が無駄にならないよう動揺することのない安全保障でこたえるだろう」と付け加えた。前日の27日に行われた第11回西海（ソヘ）守護の日記念式で李大統領は哨戒艦襲撃事件の遺族