米男子ゴルフのヒューストン・オープンは28日、ヒューストンのメモリアルパーク・コース（パー70）で第3ラウンドが行われ、33位で出た金谷拓実は2バーディー、1ボギーの69で回り、通算5アンダーの205で34位となった。65をマークしたゲーリー・ウッドランド（米国）が通算18アンダーで首位を守った。ニコライ・ホイゴール（デンマーク）が1打差の2位。（共同）