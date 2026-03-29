小さなマスコットやお気に入りの小物、そのまま置いておくとホコリなどの汚れが気になりがち。セリアのケースなら、見える状態をキープしながら可愛く飾ることができます。中に入れると自然と目線が集まりやすく、ちょっとしたディスプレイとして見た目も整います。小物をきれいに見せつつ、保管もできるのがポイントです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：たまご型収納ケース 大価格：￥110（税込）サイズ（約）：95×65