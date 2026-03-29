こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。アイメイクではアイシャドウを重視する方が多いのではないでしょうか。実は、アイシャドウを塗りすぎて古く見えてしまっている人が多いんです。今回は、古臭く見えないアイシャドウメイクについて解説します。【詳細】他の記事はこちら落とし穴?アイシャドウはレイヤードすればするほど立体感が出るアイシャドウはベースカラーを塗って、中間色やラメカラーを塗