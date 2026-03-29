キッチン周りで使うクリップ、せっかくなら見た目も楽しみたいと思うことはありませんか？ただ、デザイン性のあるものは価格が気になって手が出しにくいことも。ダイソーなら、ちょっと遊び心のあるクリップが低価格で手に入ります。袋を留めるだけでなく、目に入るたびにちょっと気分が上がるビジュアルです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フライドポテトクリップセット（6個）価格：￥220（税込）サイズ（約）