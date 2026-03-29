ダイソーで買った『掛け時計（ラウンド）』のパッケージを開けて衝撃…！想像していたよりもクオリティが高く、良い意味で裏切られました！まるで海外のインテリアのような凝ったデザイン。扱いやすく、カチカチとした音もしないのでストレスなく使えるのも嬉しいポイントです！これで500円はお得にもほどがあります…♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：掛け時計（ラウンド）価格：￥550（税込）サイズ（約）：23cm