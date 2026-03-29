「働きすぎ」は家庭にどのような影響を与えるのか。社会心理学者のデヴォン・プライスさんは「激務をこなし、子育てをしながら、部下からは話のわかる信頼できる上司として奮闘していた女性は、働きすぎが原因で夫婦崩壊の危機に陥った。スローライフを手にしたことで夫婦関係は改善された」という――。※本稿は、デヴォン・プライス『なぜ休むことに罪悪感を覚えるのか』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集した