アルバイトを始める学生や新社会人など、給料の振込口座を店頭で開設しようと考えている人もいるのではないでしょうか。その中で保険や投資信託などさまざまな商品を勧められますが、銀行提携のクレジットカードもそのひとつです。なぜ熱心に保有を勧められるのか、本記事で詳しく解説します。 初めて発行したカードは半数以上が「5年以上利用する」というデータも 株式会社アイコム総研が運営するクレ