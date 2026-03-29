仕事の視野を広げるには読書が一番だ。書籍のハイライトを3000字で紹介するサービス「SERENDIP」から、プレジデントオンライン向けの特選記事を紹介しよう。今回取り上げるのは川本大吾『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）――。写真＝iStock.com／JianGang Wang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JianGang Wang■イントロダクション四方を海に囲まれた日本は世界に名だたる海洋国家だ。領海と排他的経済水