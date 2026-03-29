「仮面ライダーガヴ」(テレ朝チャンネル1) 2025年の連続ドラマ「40までにしたい10のこと」で、主演・風間俊介演じる主人公の十条雀が恋するクールな部下・田中慶司役を演じ、注目を集めた俳優・庄司浩平。2026年も4月期のドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」(テレビ朝日)や10月期「俺たちの箱根駅伝」(日本テレビ)への出演が決まっており、さらなる活躍が期待されている。モデルに小説の執筆と、俳優業以外でもその才能を開花させて