東京ミッドタウン八重洲は4月29日〜5月6日、"大きくなろう"をテーマにしたイベント「YAESU BIG HOLIDAY 2026」を開催する。YAESU BIG HOLIDAY 2026東京駅八重洲口直結の立地を活かし、端午の節句にちなんだ体験型コンテンツを多数展開する。メインコンテンツは、「こいのぼりくぐり」。1Fガレリアに全長約25m、直径約2.5mの巨大こいのぼりが登場し、中を通り抜ける特別な体験ができる。こいのぼりくぐり過去開催時の様子また、東