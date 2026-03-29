パートナーとの関係は、お互いを尊敬してこそ長続きするもの。世の男性が女性のどんな点に一目置いているのかを知っておけば、その美点をアピールすることで、倦怠期を乗り越えたり、惚れ直してもらえるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性82名に聞いたアンケートを参考に「男にはとても無理！と感心してしまう『女の人のすごい所』」をご紹介します。【１】就職や結婚、お金の問題など、先のことをしっかり考え