会話するときの間合いや言い方の癖。本人は気づいていなくても、第三者にとっては不快なものほど印象に残りがちです。逆にいうと、言葉遣いのちょっとした配慮や話し方の工夫しだいで、好感度をアップさせるのは意外と簡単だったりします。そこで今回は、女の子に対して好印象を与える会話の心得をご紹介したいと思います。【１】助言を求められたときには、相手の意向を尊重した上で「こういう考え方もあるよ」とアドバイスする。